Biella, nuova sede per Gattopoli: un'area di accoglienza per i mici (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Buona partecipazione oggi pomeriggio per l'inaugurazione della nuova sede di Gattopoli Made in Biella Odv, l'associazione che si occupa di gatti di strada, presenti nel comune di Biella. I cittadini hanno potuto osservare direttamente stanzi e servizi offerti.

I locali si trovano in via Rosselli 29-31 e offrono spazi più ampi e confortevoli, con un'area esterna per accogliere i mici in attesa di adozione. La nuova sede è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, solo su prenotazione, e il sabato dalle 15 alle 18 senza appuntamento.

Gattopoli cerca inoltre nuovi volontari: chi fosse interessato non deve fare altro che mettersi in contatto con i membri dell'associazione.