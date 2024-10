CNA Impresa Donna, a Biella arriva “LIBERAlaMENTE”

“LIBERAlaMENTE” è un'iniziativa di CNA Impresa Donna Biella che ha proprio la finalità di evidenziare le differenze, in termini di comunicazione, tra imprese femminili e imprese a guida maschile. L'incontro di sabato prossimo 19 ottobre, che ha il sostegno di Biver Banca, fornirà alle imprenditrici presenti gli strumenti per comunicare in modo efficace la loro attività e, soprattutto, la loro personalità, senza doverla snaturare, anzi, trasformandola in un punto di forza.

Il secondo appuntamento del 2024 con “LIBERAlaMENTE” è in programma a Palazzo Ferrero, Corso del Piazzo 29, a Biella, dalle ore 15 alle 18.Valentina Falcinelli, esperta di tono di voce aziendale, Iolanda Saia, specialista in comunicazione, e la moderatrice Carla Fiorio vi aspettano per parlare di ”Tono di voce e identità verbale: i tuoi testi rispecchiano la tua (vera) personalità?”.