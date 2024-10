Tragica scoperta a Biella, anziano trovato senza vita in casa (foto di repertorio)

Tragica scoperta in via Addis Abeba, a Biella. Stando alle prime informazioni raccolte, un uomo di circa 83 anni è stato ritrovato senza vita all'interno della propria abitazione.

L'allarme è scattato ieri pomeriggio, 14 ottobre. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia, assieme ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata affidata ai familiari per la celebrazione delle esequie funebri.