Filtri a gravità: la soluzione naturale per l'acqua di casa

I sistemi di filtraggio dell'acqua a gravità rappresentano una soluzione naturale ed efficace per ottenere acqua pura direttamente a casa. Questi dispositivi, che sfruttano la forza di gravità per purificare l'acqua, stanno guadagnando popolarità grazie alla loro semplicità d'uso e all'efficacia nel rimuovere contaminanti.

Tra le varie soluzioni naturali per l'acqua di casa, i sistemi di filtraggio dell'acqua a gravità sul sito di Eivavie si distinguono per offrire una soluzione ecologica e meccanica per la purificazione dell'acqua, senza bisogno di elettricità o collegamenti idrici

Il nome dell'azienda ha un significato profondo: "Eiva" in dialetto valdostano significa acqua, mentre "vie" è vita in francese. Eivavie è anche una parola palindroma, richiamando il movimento dell'acqua e simboleggiando il legame tra acqua, vita e movimento.

Cosa sono i filtri a gravità e come funzionano?

I filtri a gravità sono dispositivi ingegnosi che purificano l'acqua sfruttando una forza naturale: la gravità. Il loro funzionamento è sorprendentemente semplice ma efficace. L'acqua non trattata viene versata nel contenitore superiore del filtro e scende lentamente attraverso vari strati filtranti, tipicamente composti da materiali come ceramica e carbone attivo. Questi strati agiscono come una barriera per contaminanti, batteri e altre impurità.

La semplicità d'uso è uno dei maggiori punti di forza di questi sistemi. Non richiedono elettricità né collegamenti idrici, rendendoli versatili e adatti a diverse situazioni, dal quotidiano uso domestico alle escursioni all'aperto. L'assenza di elettricità nel processo di filtraggio li rende ecologici ed economici nel lungo termine. Questa tecnologia combina saggezza antica e innovazione moderna: offre una soluzione sostenibile per ottenere acqua pulita e dal gusto migliore, senza l'aggiunta di sostanze chimiche.

Perché scegliere un filtro a gravità?

La scelta di un filtro a gravità offre numerosi vantaggi per chi cerca una soluzione efficace e naturale per la purificazione dell'acqua. Innanzitutto, questi sistemi garantiscono un'acqua più pura e dal sapore migliore. Grazie ai loro strati filtranti avanzati, come quelli utilizzati nei prodotti Eivavie, riescono a ridurre significativamente la presenza di cloro, sedimenti e altre impurità nell'acqua.

Un altro punto di forza è il basso impatto ambientale. Funzionando senza elettricità, i filtri a gravità riducono il consumo energetico e l'impronta ecologica. Questo aspetto si traduce anche in un notevole risparmio economico nel lungo termine, eliminando la necessità di acquistare acqua in bottiglia o di pagare bollette elettriche aggiuntive.

La loro efficacia nel rimuovere contaminanti, unita alla semplicità d'uso e manutenzione, li rende una scelta eccellente per chi cerca un metodo affidabile e sostenibile per migliorare la qualità dell'acqua di casa.

Questi sistemi offrono una soluzione versatile e portatile, ideale per l'uso domestico quotidiano ma anche per situazioni outdoor. La loro efficacia nel rimuovere contaminanti, unita alla semplicità d'uso e manutenzione, li rende una scelta eccellente per chi cerca un metodo affidabile e sostenibile per migliorare la qualità dell'acqua di casa.

Quali sono i diversi tipi di filtri a gravità?

I filtri a gravità si presentano in diverse tipologie, ciascuna progettata per soddisfare specifiche esigenze di purificazione dell'acqua. I filtri in ceramica sono tra i più diffusi e efficaci. Questi filtri, offerti da Eivavie, sono disponibili in varie dimensioni (6, 8,5 e 12 litri) per adattarsi a diverse situazioni d'uso.

I filtri ceramici, ad esempio, garantiscono una filtrazione superiore al 99.9% per particelle di dimensione maggiore a 0,5 micron e batteri patogeni. La loro struttura comprende un guscio esterno in ceramica microporosa che filtra efficacemente particelle e microrganismi.

I filtri a carbone attivo, spesso combinati con la ceramica, aggiungono un ulteriore livello di purificazione. Il carbone attivo è particolarmente efficace nell'eliminare cloro e sostanze organiche, migliorando il sapore e l'odore dell'acqua.

I filtri a più stadi, come gli Ultra Sterasyl, combinano ceramica e blocco di carbone vegetale in granuli, offrendo una filtrazione multi-livello per una purificazione più completa. Alcuni modelli avanzati incorporano anche supporti per filtrare metalli pesanti come il piombo e sostanze chimiche come i PFAS.

Infine, i filtri portatili sono progettati per l'uso in movimento, ideali per escursioni o viaggi. Questi modelli mantengono l'efficacia dei sistemi più grandi in un formato compatto e leggero.

Come scegliere il filtro a gravità ideale?

La scelta del filtro a gravità perfetto dipende da diversi fattori chiave. Innanzitutto, considerate la capacità del filtro. Eivavie offre modelli da 6, 8,5 e 12 litri, adatti a diverse esigenze familiari o individuali. Per una coppia o un single, un filtro da 6 litri potrebbe essere sufficiente, mentre per famiglie numerose è consigliabile optare per capacità maggiori.

La velocità di filtraggio è un altro aspetto importante, specialmente se avete un consumo d'acqua elevato. I filtri ceramici di Eivavie, noti per la loro efficienza, offrono un buon equilibrio tra velocità e qualità di filtrazione.

Valutate attentamente il tipo di impurità da rimuovere. Se la vostra acqua contiene principalmente cloro e sedimenti, un filtro base potrebbe bastare. In alcune zone è però bene considerare anche la presenza di contaminanti più insidiosi come i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche).

Questi composti, già noti per la contaminazione in Veneto, sono diventati oggetto di preoccupazione a livello europeo. Recenti indagini condotte da Greenpeace in Lombardia e Piemonte, ampiamente riportate dalle principali testate nazionali, hanno evidenziato la diffusione di questo problema. Per affrontare efficacemente i PFAS e altri contaminanti complessi come metalli pesanti, è consigliabile optare per modelli più avanzati con filtrazione multi-stadio, come quelli offerti da Eivavie, che sono specificatamente progettati per abbattere queste sostanze.

Il budget è ovviamente un fattore da considerare, ma è importante ricordare che un investimento iniziale maggiore in un sistema di filtraggio di alta qualità può tradursi in significativi risparmi a lungo termine..

Come utilizzare e mantenere un filtro a gravità?

L'utilizzo e la manutenzione corretti di un filtro a gravità sono fondamentali per garantirne l'efficacia e la longevità. L'installazione è semplice: basta assemblare le parti seguendo le istruzioni del produttore. Per l'uso quotidiano, riempite il serbatoio superiore con acqua non trattata e lasciate che la gravità faccia il suo lavoro.

La pulizia regolare è essenziale. Sciacquate frequentemente i contenitori con acqua tiepida e sapone neutro. Per i filtri ceramici come quelli di Eivavie, utilizzate una spugnetta leggermente abrasiva per pulire delicatamente la superficie esterna, rimuovendo eventuali depositi. Evitate detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale filtrante.

Per prolungare la durata del filtro, sostituite le cartucce filtranti secondo le indicazioni del produttore, solitamente ogni 6-12 mesi. Conservate il filtro in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole. Infine, se non utilizzate il filtro per periodi prolungati, svuotatelo completamente e lasciatelo asciugare per prevenire la formazione di muffe.

Filtri a gravità vs. altri sistemi di filtraggio

I filtri a gravità offrono vantaggi unici rispetto ad altri sistemi di filtraggio dell'acqua. A differenza delle caraffe filtranti, i filtri a gravità hanno una capacità maggiore e una durata del filtro più lunga, rendendoli più convenienti nel lungo periodo. Inoltre, la loro efficacia nel rimuovere contaminanti è generalmente superiore.

Rispetto ai filtri a osmosi inversa, i sistemi a gravità non richiedono collegamenti idrici o elettrici, rendendoli più versatili e adatti anche per l'uso outdoor. Tuttavia, l'osmosi inversa può essere più efficace nella rimozione di alcuni contaminanti specifici, come i sali disciolti.

Ricorda, i filtri a gravità rappresentano una soluzione equilibrata: combinano efficacia, versatilità e facilità d'uso, ideale per chi cerca un metodo naturale e affidabile di purificazione dell'acqua domestica.