Aggiornamento delle 18,52

Fortunatamente l'uomo è stato portato in salvo.

I fatti

Attimi di tensione in centro città in questo momento. Vigili del Fuoco, 118 e Polizia si trovano in via Lamarmora a Biella di fonte alla sede della Banca Sella in soccorso di un uomo che si trova sul tetto dell'istituto di credito e starebbe minacciando di gettarsi nel vuoto.

I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto con l'autoscala.

La viabilità è stata modificata, la strada di fronte al palazzo è stata chiusa.