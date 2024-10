Liti e aggressioni, a Biella interviene la Polizia: nuova chiusura per un locale della movida (foto di repertorio)

In data 7 ottobre, il personale della Polizia di Stato, in forza presso la Squadra Amministrativa della Questura di Biella, ha notificato al titolare di un locale sito nel centro cittadino, il provvedimento di chiusura dell’esercizio per 20 giorni.

Nonostante il locale fosse già stato oggetto nel corso dell’anno di altri 2 provvedimenti di chiusura, nelle scorse settimane, presso l’esercizio pubblico, si sono nuovamente verificate risse, aggressioni e liti che hanno coinvolto più persone; dall’attività di polizia giudiziaria posta in essere a seguito degli interventi effettuati, è stato accertato un evidente e grave quadro di allarme sociale.

Il Questore è quindi intervenuto nell’esercizio del potere riconosciutogli dall’art. 100 T.U.L.P.S., onde evitare il ripetersi di situazioni di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica ed impedire che il locale diventi abituale ritrovo di individui pregiudicati.