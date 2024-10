Guerra, autonomia differenziata, violenza di genere: se ne parla ai Dialoghi con la modernità

Riprendono i “Dialoghi con la modernità” della CGIL. Si tratta di quattro appuntamenti di approfondimento di tematiche di attualità e di interesse generale. Spiega infatti il segretario generale della Camera del Lavoro, Lorenzo Boffa: “E’ un’iniziativa che portiamo avanti da diverso tempo, anche senza una tempistica regolare ed un unico filo conduttore. Anzi. Lo spirito è proprio quello di mettere al centro del dibattito pubblico temi di volta in volta interessanti e decisivi per la comunità e per il territorio. Temi che possono spaziare dall’economia, ai diritti fino alla politica. Organizziamo questi incontri e conferenze tenute da esperti e studiosi accreditati, perché crediamo nel confronto e nell’approfondimento di questioni centrali nella vita di tutti.

E’ prezioso avere punti di vista diversi e chiavi di lettura del mondo ulteriori, alla luce della complessità dei nostri tempi. In questo senso ribadiamo l’apertura a tutti della nostra organizzazione, anche in occasione di queste quattro conferenze”. “I temi proposti spaziano dalla guerra, alla violenza di genere, quella politica e infine l’autonomia differenziata - spiega ancora Boffa -. I primi tre argomenti sono purtroppo di tragica attualità, mentre il terzo rappresenta una possibile riforma verso la quale siamo contrari e che, attraverso la conferenza, vogliamo approfondire e magari discutere su chi non la pensa come noi”.

I quattro incontri si svolgeranno nella sala “Di Vittorio” della Camera del Lavoro di Biella, in via Lamarmora 4. Ingresso libero. Il primo appuntamento è venerdì 11 ottobre, alle 18, con il professore dell’Università di Torino Stefano Ruzza, che parlerà in una conferenza dal tema: “Un mondo di guerre. La fine del bipolarismo e l’instabilità globale”.