Transito trasporto eccezionale a Pralungo Valle, modifiche alle linee bus

Domani, giovedì 26 settembre dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (e comunque secondo le necessità), per consentire il transito di un trasporto eccezionale, in Pralungo verrà chiusa al transito la strada per frazione Valle.

Per questo motivo le corse interessate della Linea: 350 — Sordevolo – Pollone – Biella – Pralungo – Sant’Eurosia non effettueranno la diramazione di frazione Valle, rifasando l’orario in località La Pista.

Verrà pertanto temporaneamente soppressa la fermata Pralungo frazione Valle (quella alla chiesetta)