Biella: "Clean Up" per ripulire la città in occasione del World clean up day - foto Bozzonetti per newsbiella.it

In occasione della giornata mondiale di pulizia dell'ambiente del 20 settembre, oggi un gruppo di volontari ha aderito all'iniziativa del "World clean up day" ritrovandosi in Piazza Vittorio Veneto appunto per ripulire la zona dei Giardini Zumaglini, la Fons Vitae, viale Matteotti fino al parcheggio dell'ex Ospedale dove verranno riposti i rifiuti raccolti nei cassonetti messi a disposizione dal Comune di Biella.

Giulia Longhini l'organizzatrice dell'iniziativa: "Ieri è stata la giornata mondiale per la pulizia dell'ambiente e, a livello europeo, sono state organizzate iniziative in tal senso. Io faccio parte di un movimento internazionale di giovani per la pace e la trasformazione del mondo che è quello che vogliamo promuovere attraverso diversi progetti. La nostra Community consente ai ragazzi che ne vogliono far parte di fare una esperienza di vera amicizia".