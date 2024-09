Wonnie in Giro di Fondazione FILA Museum conquista Ivrea: prossimo appuntamento a Biella nel 2025

Per il quarto anno consecutivo Fondazione FILA Museum ha promosso l’evento Wonnie in Giro, che si è confermata un’iniziativa molto attesa e in grado di chiamare a raccolta oltre 200 partecipanti.

Dandosi appuntamento nei pressi dell’Anfiteatro romano di Ivrea nella mattinata di sabato 7 settembre, infatti, i numerosi presenti hanno potuto scoprire i luoghi più celebri di Ivrea trascorrendo alcune ore all’insegna dell’attività all’aria aperta e della condivisione, immergendosi nella storia e nella cultura locale.

Per Fondazione FILA Museum, che ha organizzato l’evento in collaborazione con il patrocinio del Comune di Ivrea (TO) e della Città metropolitana di Torino, e con il supporto di Il Contato del Canavese, l’obiettivo primario di Wonnie in Giro è sempre stato quello di promuovere e diffondere l’importanza dello sport, dell’inclusione e di uno stile di vita attivo

Tre campioni dello sport protagonisti di Wonnie in Giro

A dare ulteriore prestigio all’edizione 2024 di Wonnie in Giro è stata la graditissima partecipazione di tre amici di lunga data di Fondazione FILA Museum, tre campioni dello sport che hanno scelto di condividere storie e aneddoti con i presenti.

Protagonisti di un pranzo allestito al termine della mattinata, infatti, l’ex canoista lecchese Antonio Rossi, il campione del mondo Francesco (Ciccio) Graziani (che ha vissuto l’indimenticabile la vittoria della nazionale italiana di calcio nel 1982) e Domenico Marocchino, ex centrocampista e attaccante vercellese, hanno reso unica e indimenticabile l’esperienza dei partecipanti.

Ivrea Patrimonio dell’Umanità UNESCO

Grande protagonista di Wonnie in Giro 2024, tuttavia, è stata soprattutto la città di Ivrea. La passeggiata di circa 5 km organizzata durante l’evento, infatti, ha avuto come tappe principali alcuni dei luoghi che hanno contribuito all’ingresso del centro piemontese tra i siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO come “Città industriale del XX secolo”.

Ammirando scorci, paesaggi urbani e rievocazioni storiche, i partecipanti alla camminata si sono dati appuntamento nei pressi dell’Anfiteatro romano per poi proseguire attraverso l’area fluviale della Dora Baltea, percorrendo anche il Naviglio di Ivrea.

Altre tappe celebri del percorso UNESCO sono state Ponte Vecchio, Borghetto e l’Asilo Olivetti che ancora oggi ospita i servizi per l’infanzia gestiti dal Comune. Come ultima sosta, infine, è stato possibile soffermarsi ad ammirare il celebre “Castello dalle rosse torri”, nome scelto dal poeta Giosuè Carducci per descrivere il Castello Sabaudo fatto edificare per volere di Amedeo IV di Savoia.

Grande attesa per Wonnie in Giro 2025

Ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al successo della recente edizione di Wonnie in Giro, Fondazione FILA Museum è già proiettata verso il futuro e dà appuntamento alla quinta edizione dell’evento che si terrà nel 2025 nella città di Biella.