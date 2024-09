Burcina, nessuna “buona nuova” per l’apertura del Bar Trattoria

La recente chiusura, causa allerta meteo, del Parco Burcina ha provocato diverse reazioni sui social, che raccontano la delusione della gente per un parco bellissimo che sembrerebbe dimenticato.

“Ci vivo da anni non ho mai visto uno s... così! - scrive una persona che conosce il parco - Più nessuna manutenzione di nulla...Tutto abbandonato!”. E ancora: “Ho visto un peggioramento… - aggiunge chi abita nelle vicinanze da 18 anni - Prima andavo spesso e volentieri, ora mi spiace vedere il degrado”. Tra gli altri commenti, c'è chi ricorda che la trattoria è ormai chiusa da mesi.

Il bar-trattoria della Burcina, meta di tanti turisti per 21 anni, e luogo dove rifocillarsi e pranzare in mezzo alla natura, ha chiuso l’attività a fine 2023. Purtroppo, dal momento della chiusura sembrerebbe che non ci sia stata la volontà, o la possibilità, di riaprirlo in tempo per la stagione estiva che sta terminando.

Il locale del bar-trattoria si chiama Cascina Valfenera Superiore ed è di proprietà del comune di Biella, che, nello scorso maggio, è rientrato nella disponibilità dello stesso, ed ha effettuato un sopralluogo per verificarne lo stato e deciderne l'utilizzo.

A maggio si parlava di un bando per trovare un nuovo gestore al bar-trattoria, che oggi non c’è ancora, come dichiara l’assessore al Patrimonio Amedeo Paraggio: “Ci sono altri edifici comunali in situazione analoga al bar-trattoria della Burcina. Il dirigente al patrimonio sta organizzando la predisposizione di tutti questi i bandi, per la quale ci vorranno alcune settimane”.