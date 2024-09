I Custodi del bello, gli ospiti del dormitorio di Biella al lavoro per pulire il Cammino di Oropa FOTO

“I Custodi del bello” è un progetto nazionale promosso dal Consorzio Communitas, Angeli del Bello ed Extrapulita rivolto alle persone fragili, con l’obiettivo di restituirne dignità attraverso il lavoro, rendendole partecipi nella cura delle bellezze italiane.

Nel Biellese il progetto è organizzato dalla Cooperativa Maria Cecilia, insieme a Caritas ed associazione La Rete.“Il nostro progetto è partito l’anno scorso – dichiara Gianluca Coppa dalla Cooperativa Maria Cecilia - per la pulizia del Cammino di Oropa, in convenzione con l’Unione Montana Valle Elvo, a costo zero, in quanto finanziato da cittadini ed aziende private. I nostri 'Custodi del bello' sono gli ospiti del dormitorio pubblico. Su 10 stanno lavorando in 7, affiancati da un nostro operatore esperto e, una volta alla settimana, da una nostra educatrice”.

“Alcuni partecipanti al progetto – continua Coppa – oggi non sono più al dormitorio grazie agli accordi con il Comune di Biella per case ad affitto calmierato. Ed uno di loro ha preso il Cammino di Oropa alla lettera e, adesso, lavora al Santuario di Oropa come manutentore del verde”. A fine agosto i Custodi del Bello biellesi erano a Torrazzo a pulire un sentiero che incrocia il Cammino di Oropa, chiamati dal sindaco Luigi Graziano.

“Nei giorni scorsi - afferma Graziano - un addestratore cinofilo, che è solito passeggiare nei boschi di Torrazzo, mentre testava un percorso per una giornata di Dog Trekking con partecipanti provenienti da Biella, Milano, Torino, ci ha segnalato che il sentiero S11, segnato sulla cartografia, non era più percorribile. Ho contattato i referenti del progetto e, grazie a loro, abbiamo avuto subito un riscontro molto positivo. Il sentiero è stato pulito grazie agli operatori e alla serietà del progetto”.