Ondata di maltempo terminata ma weekend contrassegnato da nubi e piogge sparse

A seguito del progressivo esaurimento delle precipitazioni, i livelli dei corsi d’acqua del reticolo principale e secondario delle zone occidentali montane e pedemontane sono in diminuzione.

Lo scrive Arpa Piemonte: “In particolare, il torrente Orco a Castellamonte (TO), dopo aver superato il livello di pericolo nel pomeriggio, è tornato al di sotto della soglia di guardia ed è in decrescita. La Stura di Lanzo a Mezzenile (TO) e il suo affluente Stura di Valgrande a Cantoira (TO), dopo aver superato il livello di pericolo, sono rientrate sotto al livello di guardia. Si segnalano in decrescita anche la Dora Riparia e la Dora Baltea. Nelle aree settentrionali il torrente Anza a Vanzone con San Carlo (VB), dopo aver superato nuovamente il livello di pericolo nel pomeriggio, è tornato al di sotto del livello di guardia ed è in diminuzione. Anche il fiume Sesia, che in tarda mattinata ha superato a Campertogno (VC) il livello di guardia, è tornato al di sotto della soglia ed è in diminuzione. Per quanto riguarda il Po, la piena sta transitando in queste ore nelle sezioni di Torino con valori inferiori al livello di guardia e di San Sebastiano (TO) con valori prossimi al livello di guardia; i livelli in queste sezioni sono previsti in diminuzione in serata. Nella notte e nelle prime ore del mattino la piena transiterà nelle sezioni di Casale Monferrato (AL), Valenza (AL) e Isola Sant’Antonio (AL), con livelli inferiori al livello di guardia”.

E aggiunge: “Nel corso delle prossime ore persisterà instabilità residua sulla nostra regione, con l’innesco di rovesci e temporali a carattere sparso che andranno gradualmente attenuandosi su tutti i settori fino a risultare via via più isolati e meno intensi sul finire di giornata e nella nottata successiva. Le giornate di oggi e di sabato saranno caratterizzate da nuvolosità variabile, con schiarite alternate a nuovi annuvolamenti che potranno dar luogo a rovesci sparsi, più persistenti venerdì nella prima parte della giornata sulla zona del Lago Maggiore, sabato più probabili a ridosso delle vallate alpine”.