Energia, Pichetto: “Prima iniezione Co2 a Ravenna passo importante per affermare CCS”

“L'avvio delle attività di iniezione della CO2 a Ravenna è un passo importante per l’affermazione di una nuova tecnologia, la ‘Carbon Capture and Storage’, verso cui il governo guarda con grande interesse per raggiungere gli obiettivi climatici”. Lo afferma il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza, Gilberto Pichetto, commentando l’annuncio congiunto di Eni e Snam relativo alla Fase 1 del progetto Ravenna CCS per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio permanente della CO2 in Italia.

“Al MASE – ricorda Pichetto – è stata prevista, attraverso il recente decreto infrastrutture, l’istituzione del Comitato CCS proprio per fare fronte alla grande attenzione riscontrata sul tema, fornendo tutte le migliori garanzie tecnico-scientifiche. Nel nostro PNIEC – conclude – riserviamo la giusta attenzione al ‘Carbon Capture and Storage’, sia per l’ambizioso progetto in atto in Emilia-Romagna che nella direzione di una robusta cooperazione transfrontaliera”.