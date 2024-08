Ponderano, nuove tariffe per il post scuola per i non residenti

Anche in vista del muovo anno scolastico 2024/2025 l' Amministrazione Comunale di Ponderano intende garantire l’erogazione del servizio post-scuola per la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Ponderano, al fine di favorire le famiglie lavoratrici nella gestione degli impegni quotidiani.

Mentre però per le famiglie di Ponderano il costo del servizio resterà invariato per quanto riguarda la SCUOLA INFANZIA Prima Rata € 150,00; Seconda Rata € 150,00, Sconto di € 50,00/anno dal secondo figlio in poi ) e per la PRIMARIA Prima Rata € 240,00, Seconda Rata € 300,00, Sconto di € 90,00/anno dal secondo figlio in poi, sono stati previsti dalla giunta Locca modifiche per i non residenti che pagheranno un costo maggiore per la seconda rata.

Nel dettaglio la seconda rata per gli iscritti all'infanzia sarà di 200 euro e non di 150 e per i bimbi delle elementari di 380 e non 300 euro.

Il Comune si impegna comunque a garantire per tutta la durata dell’anno scolastico l’orario di attivazione del servizio sino alle ore 18,00.