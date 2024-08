INPS, vigilanza ispettiva: al via la formazione di nuove competenze.

In seguito alle novità normative introdotte dal recente Decreto Legislativo 19/2024, e in linea con gli obiettivi PNRR di contrasto al lavoro nero e irregolare, l’INPS ha progettato uno specifico percorso formativo per la Vigilanza che, tra i mesi di settembre e dicembre 2024, coinvolgerà tutte le figure professionali operanti a vario titolo nell’attività ispettiva.

Questa esigenza scaturisce dall’impulso dato dal Consiglio d’Amministrazione guidato dal Presidente Gabriele Fava, sul ruolo degli ispettori; ruolo rafforzato dal nuovo “Piano sulla Vigilanza” che prevede - più che una funzione meramente repressiva - un’azione sempre più orientata a un ruolo consulenziale e di affiancamento alle imprese.

La finalità è quella di valorizzare – nell’ambito dell’attività di vigilanza – l’analisi della compliance dei comportamenti aziendali e quindi i controlli ex-ante e concomitanti, e al tempo stesso di rendere più efficaci i controlli ex-post, attraverso un’intelligence potenziata grazie alle nuove banche dati istituite dal Governo e trasversali alle diverse Pubbliche amministrazioni. In questo modo sarà possibile coniugare la lotta al lavoro irregolare e ai comportamenti fraudolenti con la necessaria collaborazione con il tessuto produttivo sano e che vuole crescere, competendo a livello nazionale e globale, in condizioni di certezza normativa e di concorrenza leale tra gli operatori economici.