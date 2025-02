Tanti podi per gli atleti di Valdigne Triathlon FOTO

Lo spettacolo del Winter Triathlon nella sua massima espressione del Mondiale è andato in scena sulle nevi italiane di Cogne (AO).

Venerdì 21 febbraio per i colori azzurri (e di Valdigne Triathlon) nella prova di Winter Duathlon ottima gara per il cuneese Guglielmo Giuliano che, tra gli U23, ha conquistato, l’alloro Mondiale. Nella giornata successiva (sabato 22 febbraio), argento per la giovane torinese Alice Ventre (al 1° anno YB) tra le Junior con una bella gara, argento bissato da Guglielmo Giuliano tra gli U23 (per lui 16° posto tra gli Assoluti). Domenica 23 febbraio si sono disputate le Staffette Mondiali Junior e Elite e il Mondiale per le categorie Age Group di Winter Triathlon, Nella Mixed Relay Junior argento per Alice Ventre (Valdigne Triathlon) in coppia con Nicholas Bellemo, dietro l’altra coppia italiana Sabbia/Bucci.

Sempre domenica 23 febbraio si è disputato l’ormai classico Duathlon Sprint di Barzanò (LC) valido per il Circuito Duathlon con la collaudata organizzazione di Spartacus Events. Al maschile gara estremamente positiva con il 1° posto assoluto, per il giovane lecchese Andrea Balestreri, protagonista di una gara di testa e con tre frazioni al top. Buona prova per Andrea Manzotti, in ottimo stato di forma, 24° assoluto e oro tra gli M1, argento tra gli M5 per un solidissimo Paolo Bonacina, buon 8° posto tra gli S1, per il torinese Enea Demarchi, seguito con delle performances positive dai torinesi Filippo Gai e Lorenzo Gatti.

Ottimi piazzamenti di categoria per il coach biellese Stefano Massa e per Alberto Belli al debutto stagionale. Al femminile, tanti podi e ottime prestazioni per le atlete in verde-turchese-oro. Sesto posto assoluto e oro tra le YB per una molto positiva Erica Pordenon, seguita al settimo posto assoluto da una combattiva Sara Speroni che conquista l’oro al tra le tantissime M1. Bronzo, tra le M2, per Raffaella Turco e buon piazzamento tra le S4 per Daila Jessica Remoli.

Nel fine settimana da venerdì 21 febbraio a domenica 23 febbraio, si è svolto il Raduno Giovanile di Macro Area a Loano sotto l’attenta guida dei Tecnici Federali per una tre giorni proficua di allenamento per i Giovani di Valdigne Triathlon convocati: Marco Balestreri, Pietro Carminati e Costanza Antoniotti.

Molto soddisfatti i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon che hanno potuto apprezzare le prestazioni dei loro atleti nella lunga tre giorni di Cogne e Barzanò, ora il focus sarà sui Campionati Italiani di Duathlon Cross di Triuggio (MB) in programma il prossimo fine settima.