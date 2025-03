La vita corre… noi camminiamo insieme, a Vigliano torna l'evento condiviso per la Giornata della Donna

Per la Giornata internazionale della Donna, gli assessorati alle Pari opportunità e allo Sport del comune di Vigliano Biellese propongono, come è tradizione, la manifestazione La vita corre… noi camminiamo insieme, che si terrà nel pomeriggio di domenica 9 marzo, con ritrovo alle 14 e partenza alle 15 di fronte alla sede della Pro Loco. La meta scelta è l'Apicoltura Boschetti, dove i partecipanti potranno visitare l'azienda, conoscere il mondo delle api e sarà allestito un punto ristoro con sottofondo musicale. Al rientro, in Piazza Martiri Partigiani, merenda in musica per tutti i partecipanti. Accompagneranno l’evento i musicisti della Erios Junior Jazz Orchestra.

“Questa camminata, come ogni anno – spiega il sindaco Cristina Vazzoler - include finalità di benessere psico fisico e inviti alla riflessione. Il nostro appuntamento del 9 marzo utilizza simbolicamente la passeggiata, come gesto semplice, quotidiano e salutare, per ripensare al senso della Giornata internazionale della Donna: le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne non sono tali in molte parti del mondo ed anche nel nostro civile Occidente assistiamo quotidianamente ad episodi di discriminazione, violenze e femminicidi.Camminare insieme, donne e uomini fianco a fianco, ha quindi un profondo significato: operare affinché siamo tutti capaci di relazioni sempre più consapevoli, paritarie, ponderate e lontane da ogni forma di sopraffazione. Anche quest’anno, vogliamo dedicare il ricavato della manifestazione ad una causa benefica: supporteremo infatti la LILT di Biella”.

Il ritrovo, a partire dalle 14, è presso la biblioteca civica, con partenza alle 15 e rientro previsto intorno alle 17. Consigliati abbigliamento e scarpe comode. In caso di maltempo, la camminata è rinviata alla domenica successiva. Al fianco del Comune, la Pro Loco e la Podistica Vigliano.