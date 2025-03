150 sportivi al Valle Cervo Outdoor Day, lo sport all'aperto è l'assoluto protagonista FOTO e VIDEO

Grande partecipazione in Valle Cervo per la giornata dedicata allo sport outdoor che promuove il turismo all'aperto con la riscoperta delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche della zona.

Stiamo parlando del Valle Cervo Outdoor Day, appuntamento rivolto agli appassionati, nato da un’idea di Maurizio Scilla, organizzatore del Trail Monte Casto, innamorato della propria valle e dei sentieri che la percorrono. Grazie alla collaborazione di diversi professionisti del settore, le attività sportive sono state numerose e hanno trovato l’interesse di diversi sportivi, biellesi e non. Ben 150, infatti, i partecipanti presenti per i trail da 30 e 22 chilometri, assieme al Tour dei Borghi della Valle Cervo in e-bike (tenuto da XTrail Mtb), il Giro Gravel (organizzato da Gravel in Biella-SerraBike), il nordic walinkg (allestito da Arturo Ramella) e la passeggiata contemplativa realizzata da Pietro Ostano.

La giornata si è conclusa con un gustoso “polenta party” nei locali del salone polivalente di Andorno Micca, all'interno del parco La Salute. Parole positive sono giunte da Scilla: “Siamo soddisfatti della buona riuscita della manifestazione e dei numeri raggiunti. Tanti sportivi presenti, diversi anche da fuori provincia. Il segno evidente delle grandi potenzialità turistiche di queste zone. Da segnalare la gradita sorpresa della neve che ha ricoperto parte del percorso e reso ancor più affascinante e suggestiva l'esperienza di ognuno”.