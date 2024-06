"Troviamo a Denver la sua famiglia per sempre", l'appello de Il Pioppeto, FOTO

Non sappiamo neanche come iniziare questo post, siamo tristi, amareggiati, arrabbiati e pensierosi per questa situazione.

Questo cucciolone maschio, razza Amstaff, dagli occhi dolci nato a Giugno 2021 cerca URGENTEMENTE una nuova famiglia.

La sua ex famiglia per problemi familiari non può più occuparsene (lasciamo stare commenti inutili) e quindi cerchiamo per lui il prima possibile una nuova casa o anche uno stallo a pagamento in attesa di adozione.

Qualche informazione su di lui:

Si chiama Denver, ha 3 anni e si trova nella provincia di Biella; è un cane in salute, provvisto di vaccini, libretto sanitario e microchip.

Denver è socializzato con cani sia maschi che femmine e con gatti, ama i bambini alla follia, ha un carattere buono, docile, equilibrato, solare ed intelligente.

Per lui cerchiamo uno stallo a pagamento o ancora meglio un’adozione previa compilazione del questionario conoscitivo e visita pre e post affido.

Se non potete stallarlo o adottarlo vi chiediamo con il cuore in mano di condividere il più possibile affinché questo appello finisca nelle mani delle persone giuste! nessuno si merita questo! Troviamo a Denver la sua famiglia per sempre

Per informazioni contattare Diego: +39 342 7098964