A Sordevolo si corre il giro Trofeo Pasquale Leonardi

Giovedì 13 giugno si correrà a Sordevolo la 37a edizione del giro podistico Trofeo Pasquale Leonardi. Il programma prevede l'apertura delle iscrizioni alle 18 presso la sede ANA in via Devalle Bona; alle 19.30 partirà il minigiro di 600 metri per bambini e ragazzi; alle 20 partenza della corsa competitiva, di seguito quella della non competitiva. Al termine, premiazioni e rinfresco.

E' possibile preiscriversi inviando una mail a sordevolese@gmail.com. La preiscrizione è gradita anche per il mini giro per motivi organizzativi.

Per informazioni: 3206795274