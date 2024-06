Trenitalia, anche in Piemonte la Summer Experience 2024

Collegamenti per le mete turistiche estive, per le località montane e per i borghi piemontesi. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate treno + bus.

È la Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo FS, presentata qualche settimana fa da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

“Il treno è protagonista della vita delle persone, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo e spazio nel quale è possibile consolidare e diffondere una cultura comune a favore della salute, dell’inclusione e della sostenibilità. La Summer Experience di Trenitalia che presentiamo oggi, ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone”, ha affermato Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia.

“Abbiamo archiviato un anno straordinario che lascia in dote una sensibile crescita della soddisfazione espressa dai clienti in termini di qualità e affidabilità del servizio. Le molteplici iniziative intraprese in questi tre anni hanno, infatti, consentito di migliorare i risultati di customer satisfaction e tutta la nostra offerta è permeata dalla sostenibilità, che si traduce in investimenti per una flotta più giovane, in servizi intermodali che consentono di lasciare a casa l’auto e in innovazioni tecnologiche che garantiranno un’esperienza di viaggio ancora più completa e di qualità. Guardiamo all’estate con entusiasmo. Le previsioni per il 2024 indicano una crescita ulteriore, sostenuta dalla domanda interna per tutte le divisioni di business e le società del Polo, in particolare per il segmento turismo; con una spinta importante che arriva anche dai collegamenti internazionali”, ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Lo sviluppo delle iniziative in ambito digitale ha contribuito all’incremento del numero di passeggeri che acquista online: il 47% dei biglietti è venduto su sito e App.

È prevista, nel corso dell’estate, l’attivazione del sistema di pagamento “Tap&Tap” che permetterà di acquistare i biglietti regionali utilizzando la carta di pagamento contactless direttamente alle validatrici presenti in stazione, sulla linea Torino-Caselle, dopo i buoni risultati registrati sulla tratta Verona-Venezia.

Non solo business, le destinazioni leisure dell’Alta Velocità e Intercity Con il nuovo orario estivo si confermano i collegamenti Alta Velocità da e per il capoluogo piemontese verso le principali direttrici. Con Frecciarossa, un’offerta imbattibile, ad esempio, tra Torino e Roma, con 32 collegamenti al giorno, di cui oltre 20 estendono la propria corsa su Napoli. Sono, inoltre, 6 i Frecciarossa che collegano giornalmente Torino con la Calabria e 2 quelli tra il capoluogo piemontese e la costa Adriatica fino a Lecce per raggiungere le coste più belle del Paese. Ampliate, infine, le possibilità di viaggio tra Milano e Torino, con 2 nuovi collegamenti Frecciarossa serali: nuova partenza da Torino P. Nuova alle 22:00 con arrivo a Milano Centrale alle 23:00 e nuova partenza da Milano Centrale alle 21:50 con arrivo a Torino P. Nuova alle 22:50.

Conferme per gli Intercity dalla Liguria a Bardonecchia. Ogni sabato e domenica, infatti, il treno Intercity in partenza alle ore 6.56 da Genova Piazza Principe a Torino continuerà il proprio percorso nelle stazioni di Bussoleno, Sestriere e Bardonecchia con tappe intermedie a Novi Ligure, Alessandria, Asti. Ritorno in giornata da Bardonecchia con l’IC 519 delle ore 16.35.

Sarà, inoltre, possibile raggiungere Savona nei fine settimana grazie al prolungamento di una coppia della tratta Torino-Genova. La capillarità del Regionale: mete estive e servizi intermodali Con oltre 740 treni al giorno, Regionale di Trenitalia assicura la sua capillarità sul territorio piemontese con un’offerta variegata di destinazioni e soluzioni intermodali.

Tra le mete estive con i treni del Regionale è possibile raggiungere le più belle spiagge del ponente ligure e della riviera romagnola. Anche per questa estate i Ponente Line, 18 collegamenti in più che ogni fine settimana e nei giorni festivi si aggiungono alla normale programmazione, consentono ai viaggiatori piemontesi di arrivare in tutta comodità le spiagge liguri. Con i loro 23mila posti aggiuntivi, infatti, i treni Ponente line si muovono tra Torino e le stazioni di Savona, Albenga e Imperia e permettono di raggiungere alcune spiagge bandiera blu, come Spotorno, Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano. Il servizio sarà attivo per tutta l’estate fino all’8 settembre. Da Torino Porta Nuova si viaggia anche verso Rimini e la riviera romagnola, in collaborazione con Trenitalia TPER.

Dal 9 giugno e fino all’8 settembre, ogni sabato e domenica 4 treni Rock saranno in viaggio tra il Piemonte e le spiagge di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica. Il primo treno parte da Torino Porta Nuova alle ore 6.20 e il secondo alle 6.50, con fermate ad Asti rispettivamente alle 6:59 e 7:36 e ad Alessandria alle 7:18 e 7:54. Entrambi i treni fermeranno anche a Bologna per consentire un collegamento con l’alta velocità e sarà possibile arrivare prima dell’ora di pranzo in Romagna, per poi raggiungere Pesaro e Ancona con il secondo treno del mattino. Rientri programmati in partenza da Pesaro alle 14:11 e alle 16:05 con arrivo a Torino per l’ora di cena.

Si confermano gli otto collegamenti in più (quattro andate e quattro ritorni) delle linee SFM4 Alba-Torino-Aeroporto-Cirié e SFM7 Fossano-Torino- Aeroporto-Cirié nella fascia oraria mattutina tra le 10.00 e le 12.00, servendo tra le fermate intermedie anche Torino Aeroporto di Caselle e di Venaria Reale Reggia. Il sabato e la domenica sono sei treni in più nella stessa fascia oraria. Si raggiunge così la quota di 66 collegamenti nei giorni feriali, 68 al sabato e 42 domenica e festivi sulla linea da/per l’aeroporto e Cirié.

Non mancano i collegamenti intermodali treno+bus di Regionale di Trenitalia: il ViaLattea link per raggiungere, le località di Sestriere, Cesana, Sauze d’Oulx e Claviere dalla stazione di Oulx acquistando il biglietto in un’unica soluzione sui canali di Trenitalia. Oppure, partendo dalla stazione di Biella, con un’unica soluzione di viaggio, si può raggiungere la località di Oropa Santuario. In poco più di 30 minuti, si giunge al più importante santuario mariano delle Alpi, dedicato al culto della Madonna Nera, e il Sacro Monte, riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità̀ dall’Unesco.

Con i servizi intermodali del Regionale di Trenitalia sarà possibile raggiungere anche i laghi di Avigliana, la Sacra di San Michele e il Castello di Miradolo. Per gli amanti dello shopping confermati i collegamenti integrati treno + bus Serravalle Designer Outlet Link, da Arquata Scrivia, Novi Ligure e Serravalle e Mondovicino Outlet da Mondovì. Nuova promozione per viaggiare in famiglia o tra amici (da 3 a 6 persone) con i treni del Regionale questa estate è la Family&Friends: si risparmia il 20% fino al 29 settembre.

Sempre disponibile Italia in Tour, nelle versioni 3 o 5 giorni, per creare il proprio tour alla scoperta dei meravigliosi paesaggi italiani. Trenitalia, azienda pet friendly e sempre più conveniente La società capofila del Polo Passeggeri si conferma attenta alle esigenze di tutti e offre vantaggi anche agli amici a quattro zampe. Per tutto il periodo estivo - dal 1° giugno al 15 settembre – cani, gatti e altri animali domestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, potranno salire a bordo delle Frecce e degli Intercity gratuitamente. Sui treni del Regionale, gli animali di piccola taglia possono sempre viaggiare gratis a bordo di un trasportino.

Viaggiare con Trenitalia in estate sarà più conveniente grazie alle numerose offerte e promozioni pensate per ogni tipo di passeggero. Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia offrono agevolazioni per famiglie, bambini, giovani under 30, per gli over 60, per chi viaggia in due, ma anche in gruppo.