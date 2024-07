Granfondo Città di Biella, nella terra della lana vincono Alessio Ferraro Morey e Martina Cavallo FOTO

Una due giorni al pari delle grandi manifestazioni; la Granfondo di Biella ha chiuso una stagione del Circuito Coppa Piemonte Drali dalle grandi soddisfazioni, con numeri che sono tornati a crescere e riportano il circuito tra i top in Italia.

Una due giorni anche con iniziative collaterali a favore dei giovani, iniziando dal sabato mattina, momento in cui la storica società Ucab, ha organizzato una manifestazione dedicata ai giovanissimi, una Mini Sprint, evento dedicato all’avvicinamento dei giovanissimi al ciclismo su strada con la formula del divertimento.

Ancora un evento per giovani il sabato pomeriggio, con la collaborazione di Evergreen Bike CSEN, che ha predisposto nell’area centrale un percorso, questa volta dedicato alla mtb, utile per provare la biciletta su vari ostacoli simulando passaggi in natura. Ottima tutta la logistica, dislocata all’interno del Biella Forum adiacente al centro commerciale gli Orsi, in un’area allestita ad hoc, con iscrizioni e distribuzione pacchi gara e alcune aziende espositrici. Anche a Biella, come nella granfondo di Borgosesia, l’organizzazione ha voluto attribuire il numero 1 ad una donna, scegliendo l’influencer biellese Elisa Scarlatta.

Altra presenza illustre quella di Michele Paonne, campione del mondo master a cronometro UCI, arrivato appositamente dal Liechtenstein per partecipare alla granfondo biellese. Partenza alle dieci dalla piazza centrale del centro Commerciale Gli Orsi, alla presenza del Sindaco Marzio Olivero, del Presidente del Consiglio Comunale Luca Zani e l’Assessore allo sport Giacomo Moscarola a dare il via ad oltre 800 ciclisti chiudendo la stagione di Coppa Piemonte con una media di partecipanti in aumento.

I risultati

Dislivelli importanti e molto caldo, non hanno condizionato gli atleti, con una gara tiratissima: nella mediofondo, primo al traguardo di Oropa, il biellese Massimiliano Barbero Piantino del Pedale Cossatese, con un tempo di 2.17.07, seguito sul filo filo di lana da Thomas Bergamini, asd Bike and Fun Team, con il tempo di 2.17.07 e terzo Francesco Di Bratto, Team Bcp Bike asd con 2.17.08.

Nella femminile vittoria dell’inossidabile Olga Cappiello, Team De Rosa Santini, con un tempo di 2.39.19, seguita da Asja Granata, Team Salvibikestore Lundici asd con 2.45.50 e terza Liliana Pillon, Gs Passatore, con 2.49.08.

Trionfo Biellese anche nella Granfondo, con la vittoria di Alessio Ferraro Morey u.s Vallese con 3.04.38, seguito Alberto Nardin, Team Bike Pancalieri con 3.04.39 e terzo Paolo Castelnovo as Team Mp Filri con 3.04.40.

Nella femminile, vittoria di Martina Cavallo asd Rock Bike Team con un tempo di 3.29.22, seconda Giulia Portaluri del Team De Rosa Santini in 3.35.43, terza Ivana Sasso Dalila, Pink Wave in 3.41.48.

Le dichiarazioni dei vincitori

Massimiliano Barbero Piantino: ”Oggi ci tenevo a far bella figura in casa e cosi è stato. Conoscevo bene il territorio e sono passato in testa in una delle salite più difficili, ovvero il ”Nech” che mi ha permesso di stare in testa e giocarmela in volata ad Oropa”.

Olga Cappiello: ”Felicissima di essere tornata a correre a Biella, percorso impegnativo, non lasciava respiro, versante del Tracciolino non lo conosce bello poter pedalare in questi territori, invito gli appassionati a venire a pedalare in questo territorio, tanto caldo ma tanti ristori”.

Alessio Ferraro Morey: ”Essendo di casa era l’obiettivo principale dopo la vittoria nel campionato italiano Elite Open di due settimne fa. Sapevo che c’erano Nardin e Castelnovo che erano favoriti, ho tenuto duro nella salita di Bielmonte e poi siamo andati insieme sino all’arrivo giocandoci la volata e riuscendo a passare per primo sotto il traguardo.”

Martina Cavallo: ”Sono molto felice, questa è la mia prima vittoria in una granfondo. E’ stata una gara dura, non conoscevo il percorso, all’attacco della salita di Bielmonte ho provato a stare alla ruota di Giulia Portaluri, ho sentito le gambe rispondere e ho attaccato. A quel punto ho sentito che potevo farcela e tenendo il mio passo ho allungato su Giulia. Da Bielmonte in avanti ho mantenuto la testa sino ad Oropa.”

Società Asd Rodman Azimut Squadra corse vince la Coppa Piemonte per l’ottavo anno consecutivo: "Siamo veramente contenti di questo risultato – ha commentato il patron Marco Pipino - la nostra costanza degli ultimi anni viene premiata e noi siamo veramente orgogliosi di partecipare a questo circuito”.

Seconda società gs Pedale Novatese, terza asd Swatt Club, quarta asd Edilmora Cycle Team, quinta Bicistore Cycling Team Carcare, sesta asd Jolly Europrestige, settima asd Velo Club Vercelli, ottava asd Myg Cycling Team, nona Team One PM, decima gs Passatore. Le classidiche finali di categoria ed I relativi vincitori di Coppa Piemonte verranno pubblicati in seguito dopo aver verificato tutti I punteggi.

Pasta party e premiazioni

Pasta party da Giovanni Rana all’interno del centro commerciale con un menu composto da pasta al pomodoro, ragù o pesto con variazioni su tonnarelli oltre a dolce o frutta e acqua. Ad Oropa subito premiati gli assoluti con I classici mazzi di fiori, per poi passare alle premiazioni generali presso il Centro Commerciale Gli Orsi con cesti alimentari Coop, abbigliamento tecnico, utensili Beta.

Premiazioni importanti anche per le squadre, da sempre pilastro portante del Circuito Coppa Piemonte Drali, dove sono stati riservati zainetti, materiale tecnico e biciclette. Tutte le classifiche sono visibili dal sito www.winningtime.it

Il prossimo appuntamento alle premiazioni finali del Circuito Coppa Piemonte Drali, per informazioni www.circuitocoppapiemonte.it