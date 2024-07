Biella, un'altra aggressione al Carcere: agente ferito dal pugno di un detenuto

Arrivano ancora notizie di cronaca dal Carcere di Biella. A darne notizia il segretario nazionale Raffaele Tuttolomondo: “Nella giornata di ieri pomeriggio, presso la Casa Circondariale, si è verificato l’ennesimo grave episodio di violenza ai danni di un poliziotto penitenziario. Un detenuto ha aggredito con un pugno l’agente, semplicemente perché lo aveva invitato ad entrare nella propria camera di pernotto, in quanto non poteva incontrarsi con un altro detenuto. Solo grazie all’intervento tempestivo di un altro agente e di alcuni detenuti è stato possibile contenere l'aggressore, evitando conseguenze peggiori. Il collega aggredito è stato immediatamente accompagnato presso il pronto soccorso per le cure necessarie. Dopo un'attenta valutazione medica, è stato dimesso con una prognosi di quattro giorni, salvo complicazioni alla mandibola. Purtroppo, questo è il secondo episodio di aggressione che il medesimo poliziotto subisce nel giro di quattro mesi”.

Il SiNAPPe esprime “la propria ferma condanna verso questa ennesima aggressione, sottolineando che in Italia, ogni otto ore, un poliziotto penitenziario viene aggredito. Nella sola città di Biella, si sono verificate due aggressioni in una settimana. Auspichiamo un significativo aumento dell’organico del ruolo dei sottufficiali, attualmente carente del 65%. Tale incremento è indispensabile per garantire la sicurezza e l'incolumità del personale di Polizia penitenziaria. Il SiNAPPe augura una pronta guarigione al collega aggredito e continuerà a battersi per la tutela e la sicurezza di tutti i poliziotti penitenziari”.