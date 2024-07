Guida la moto senza patente idonea. Fermato dai Carabinieri e mezzo sequestrato

Durante un normale controllo dei Carabinieri nella zona già segnalata più volte per essere teatro di spaccio, i militari hanno notato un motociclista che, alla loro vista, faceva inversione per allontanarsi. Manovra che non gli è riuscita prima di essere fermato per accertamenti che hanno evidenziato che l'uomo, un 49enne di Biella, non era in possesso di patente idonea per la guida di moto. A suo carico è stata elevata una sanzione e il mezzo è stato sequestrato.