Stava utilizzando il trattore nel suo terreno quando il mezzo si è capovolto incastrandolo. L'uomo, un 85enne di Valdengo è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale. Pare che la sua prognosi sia seria. Lo Spresal, intervenuto coi Carabinieri, ha ritenuto che il sinistro non sia da classificare come incidente sul lavoro e il pm non ha disposto il sequestro del mezzo.