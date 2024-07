Mancata precedenza in via Rosselli, motociclista in ospedale

Un altro incidente nella giornata di oggi giovedì 25 luglio a Biella, che ha visto coinvolta un'auto e una moto.

Lo scontro è avvenuto alle ore 14,30, in via Rosselli, all'incrocio con via Addis Abeba per una mancata precedenza.

Il conducente della moto è stato trasportato in ospedale, non si conoscono le sue condizioni si salute, seguiranno aggiornamenti.