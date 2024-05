Biella Corse si prepara ad un fine settimana impegnativo: Piemonte, Puglia e Friuli.

Rally Adriatico

Ancora un risultato positivo per Alessandro Negri e Harshana Ratnayake, in gara questo fine settimana nella Marche con una Citroen DS3 (gruppo RC2N, classe N5 nazionale) al 31° Rally Adriatico, terzo appuntamento 2024 della Coppa 4 WD di ACI Sport.

L'equipaggio Biella Corse ha nuovamente centrato l'obiettivo: vincere la classe e guadagnare punti in ottica campionato.

Per Negri-Ratnayake il prossimo appuntamento sarà l'importantissimo Rally di San Marino, valido sia per la Coppa ACI Sport 4WD che per il Trofeo N5 Terra (unica gara a coefficiente 2).

Valli Cuneesi Storico

Bene uno, male l'altro. Questo il risultato dei due equipaggi Biella Corse in gara questo fine settimana al Valli Cuneesi, rally storico valido per il Trofeo Rally 1 Zona. Il miglior risultato è stato ottenuto da Tiziano Biagioni e Raffaello Biagioni, in gara con una Peugeot 205 Rallye (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 1300), assistita in gara dal Team Binati di Valdengo (Biella). Hanno infatti portato a termine la gara chiudendo sesti di classe, ventinovesimi di gruppo e quarantanovesimi assoluti.

Non è invece andata bene per Francesco Boretto e Raffaele Pizzato che, con la loro Peugeot 205 Rallye (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 1300), non hanno nemmeno potuto prendere il via.

Ottima gara invece per il navigatore Biella Corse Luca Pieri che, in coppia con Paolo Pastrone su Opel Kadett GT/E (raggruppamento 3, periodo I, gruppo 2, classe 2000), ha chiuso la gara primo di classe e di gruppo e all'11° posto assoluto. Bene anche la navigatrice Veronica Gaioni, questa volta in gara con Claudio Ferron su di un’altra Opel Kadett GT/E (raggruppamento 3, periodo I, gruppo 2, classe 2000). Hanno terminato la gara secondi di gruppo e di classe, piazzandosi al 23° posto della classifica assoluta. Niente da fare invece per Stefano Bruno-Franco, in gara con Massimo Paire su di una Peugeot 205 GTI 1.9 (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 2000). Si sono infatti ritirati subito, nella prima prova speciale della gara.

Rally Valle Intelvi

Tutto bene anche per il navigatore Biella Corse, Gabriele Meloni, in gara al Rally della Valle d'Intelvi con il pilota Stefano Ceriotti su di una piccola Fiat Seicento (gruppo RC6N, classe A0). Hanno infatti vinto classe e gruppo e chiuso la gara al 56° posto assoluto.

Trofeo FIF Città di Sassello

L'equipaggio Biella Corse composto da Luca Prina Mello e Simonluca Pellicciotti ha partecipato con successo, questo fine settimana (18/19 maggio) a Sassello, in provincia di Savona, al 24° Trofeo FIF Città di Sassello, seconda prova del Campionato Italiano Velocità Fuoristrada (CIVF) 2024.

Con il loro piccolo Suzuki Sierra 1600 (gruppo A, classe A1) si sono infatti piazzati al primo posto di classe, chiudendo inoltre la gara secondi di gruppo e ottavi assoluti.

Rally del Grappolo

Ed ecco gli appuntamento del prossimo fine settimana. Quattro equipaggi Biella Corse saranno al via dell'8° Rally del Grappolo, gara nazionale che si correrà sulle colline dell'Astigiano, con partenza e arrivo a San Damiano d'Asti.

I primi a partire, con il numero 10, saranno Fabrizio Margaroli e Massimiliano Rolando, in gara con una Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe R5). Quindi, con il numero 57, Matteo Migliore e Andrea Tardito, in gara con una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4).

A seguire Fabio Talarico e Thomas Trombetta, al via con una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4 /R2) e quindi, con il numero 150, Andrea Bellon e Barbara Albertone, con una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2).

In gara anche quattro navigatori Biella Corse a fianco di piloti di altra scuderia. Il primo a partire sarà Luca Pieri al via con il pilota Massimo Marasso sulla Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5) numero 6. Con il numero 40, invece, gareggerà il figlio Tiziano Pieri, a fianco di Luigi Fogliati sulla Renault Clio (gruppo RC3N, classe S1600) numero 40. Poi, con il numero 58 partirà Marco Bevilacqua, che in questa occasione dividerà l'abitacolo della Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4) con il pilota Fabrizio Babando. E infine, con il numero 134, gareggerà Andrea Camporino, a fianco del pilota Daniele Ferrotto su di una sempre valida Peugeot 205 (gruppo RC5N, classe A5).

La due giorni astigiana, valida per il Trofeo Rally Zona 2, si correrà sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 con partenza e arrivo a San Damiano d'Asti. Sabato i concorrenti affronteranno due passaggi sulla prova "Revigliasco" (di 13,10 chilometri), di cui il secondo in notturna. Domenica invece affronteranno due passaggi cadauno sulle prove "Villafranca" (di 11,00 chilometri) e "Ronchesio" (di 11,95 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 215,01 chilometri, di cui 72,10 di prove cronometrato.

Rally del Salento

Ci sarà un navigatore Biella Corse anche al 56° al Rally del Salento, che si correrà a Lecce (in Puglia), questo weekend. È Mattia Nicastri, che affiancherà l'amico pilota Giorgio Liguori sulla Renault Clio Sport (gruppo RC4N, classe R3) numero 28.

La gara si correrà venerdì 24 e sabato 25 su complessive otto prove speciali. Venerdì sono in programma le prove "Torre Paduli" (di 11,30 chilometri) e "Pista Salentina" (di 2,64 chilometri). Sabato invece affronteranno altri due passaggi sulla prova "Torre Paduli" più due ognuno sui tracciati "Ciolo" (di 11,75 chilometri) e "Specchia" (di 13,06 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 427,55 chilometri, di cui di cui 86,16 di prove cronometrate.

Verzegnis - Sella Chianzutan