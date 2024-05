Pollone, 6° Raduno Adi Auto e Moto d’epoca: al via il Memoriale Enrico Leone.

Tutto pronto per il 6° Raduno di Auto e Moto d’epoca Memoriale Enrico Leone organizzato da Pro Loco di Pollone. La manifestazione ha il patrocinio del Comune e si terrà domenica 9 Giugno 2024, nella splendida cornice del paese di Pollone, suggestivo punto di partenza, per poi dedicarsi ad un tour nel Biellese che toccherà punti di svariato interesse paesaggistico, con l’obiettivo di tornare alla partenza per la conclusione del raduno.

Quest'anno le tappe del tour elaborato per voi prevedono il passaggio presso CC gli Orsi di Biella con la presentazione delle auto partecipanti, la visita presso l’Outlet Modesto Bertotto a Verrone, per poi proseguire direzione Sala Biellese per il RIFUGIO DEGLI ASINELLI, a seguire visita e aperitivo presso la Pasticceria MASSERA GINO di Fraz. Bornasco. Ritorno degli equipaggi a Pollone per le 13.00 circa, parco auto custodito in area delimitata e aperto al pubblico, presso parcheggio Parco Burcina, pranzo per i partecipanti con Catering La Bettola Maio Group, presso piazza San Rocco.

Ci teniamo a evidenziare che quest’anno si apre una valida collaborazione con il LIONS Club Valli Biellesi, Associazione di volontariato al servizio della comunità biellese con grande spirito di solidarietà per il territorio.

Si ricorda che il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Più saremo alla partenza e maggiore sarà il contributo che potremo offrire. Vi aspettiamo!