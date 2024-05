Scopri Nuova MG3 Hybrid+. L'auto ibrida perfetta esiste! VIDEO

Nell'era della mobilità sostenibile, la nuova MG3 Hybrid+ emerge come un vero gioiello dell'innovazione automobilistica. Con un design moderno, interni confortevoli e una tecnologia ibrida all'avanguardia, la MG3 Hybrid+ ridefinisce il concetto di guida ecologica senza compromettere le prestazioni.

La MG3 Hybrid+ è dotata di tre motori, che lavorano in perfetta sinergia per offrire una potenza combinata di 195 CV. Questo rende la guida non solo efficiente, ma anche entusiasmante. Le tre modalità di guida - Eco, Normal e Sport - permettono di adattare l'auto alle diverse esigenze del conducente, garantendo sempre un'esperienza di guida ottimale.Uno degli aspetti più impressionanti della MG3 Hybrid+ è il suo sistema di recupero dell'energia. Con tre modalità di recupero, l'auto massimizza l'efficienza energetica sfruttando la frenata rigenerativa, la decelerazione e il generatore elettrico. Questo non solo riduce le emissioni, ma migliora anche l'autonomia del veicolo, rendendolo ideale per la guida urbana.

La batteria da 1,83 kWh, la più grande della categoria, permette di viaggiare spesso in modalità elettrica, contribuendo a una guida più silenziosa e sostenibile. Con un consumo di carburante di soli 4,4 litri per 100 km e emissioni di CO2 pari a 100 g/km, la MG3 Hybrid+ è un'auto che rispetta l'ambiente senza rinunciare alla potenza.Per chi desidera provare in prima persona le straordinarie qualità della MG3 Hybrid+, Nuova Assauto offre la possibilità di prenotare un Long Test Drive fino a 48 ore. Questa iniziativa permette di vivere l'auto nel proprio quotidiano, testando le sue capacità in diverse situazioni e assicurandosi che sia la scelta giusta. Guarda il nostro video di recensione completo per vedere la MG3 Hybrid+ in azione e scopri perché questa vettura sta conquistando il mercato delle auto ibride. Non perdere l'occasione di conoscere l'auto che sta rivoluzionando il concetto di mobilità sostenibile.

Per maggiori informazioni e per prenotare il tuo test drive, visita il sito www.nuovaassauto.com

Nuova Assauto è a Gaglianico in via Cavour 75/77