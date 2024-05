Il Biella Motor Day è un successo: “Il segreto? Mix di passione, accoglienza e bellezza territorio” FOTO

La seconda edizione del Biella Motor Day, l'evento dedicato alle supercar ed alle auto sportive organizzato lo scorso weekend dalla scuderia Biella Motor Team, è stato un vero trionfo che ha conquistato il cuore di partecipanti e spettatori. Un percorso tra le meraviglie del territorio, una caccia al tesoro sulle quattro ruote e un'accoglienza calorosa da parte dei biellesi: questi gli ingredienti di una giornata indimenticabile. Gli organizzatori sono stati letteralmente sommersi di complimenti da ogni parte.

"Noi facciamo tantissimi raduni in giro per l'Italia ma questo è il migliore" ha affermato una coppia di appassionati proveniente da fuori Biella che ha aggiunto: "A nessun altro è venuto in mente di fare una caccia al tesoro come a voi". E proprio questa originalissima idea dei controlli di passaggio nascosti, dove venivano distribuiti gadget agli equipaggi, è stata una delle attrattive più apprezzate. Il percorso, accuratamente studiato dagli organizzatori, ha regalato emozioni a non finire.

Dai panorami mozzafiato di Bielmonte alle visite del Palazzo dei Principi di Masserano e del biscottificio Brusa di Biella oltre all'imperdibile tappa al Museo ME-BO, sempre a Biella. Senza dimenticare i suggestivi passaggi per Donato, Netro, Graglia, Sordevolo, Pollone e il gioiello di Piazzo, che hanno incantato gli equipaggi.

Ma ciò che ha davvero fatto "impazzire" i partecipanti è stata l'incredibile accoglienza riservata loro dai biellesi. Un vero e proprio bagno di folla li attendeva all'arrivo di via Lamarmora, con tantissimi curiosi e appassionati ad ammirarli. Un calore che ha toccato il cuore di questi amanti delle quattro ruote.

"È stata una bellissima giornata per pubblico e partecipanti - commenta entusiasta Mattia Vescovo a nome degli organizzatori - ma anche per noi dello staff, nonostante lo stress e la preoccupazione che qualcosa potesse andare storto. Vedere tutta quella gente contenta e felice ci spinge a fare ancora meglio il prossimo anno".

Il segreto del successo? Una miscela perfetta di passione per i motori, meraviglie del territorio e l'accoglienza calorosa dei biellesi. Il Biella Motor Day ha dimostrato che quando si uniscono questi elementi, il risultato è una giornata di puro divertimento destinata a rimanere impressa nei ricordi di tutti.