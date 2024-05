Biella 4 Racing, podio di divisione al Valli Cuneesi con Maielli-Gambino

Il mese di maggio continua a portare soddisfazioni in casa Biella 4 Racing, con la terza posizione conquistata da Luca Maielli e Giovanni Gambino nella divisione Regularity Rally 60 al Rally Valli Cuneesi Storico, corsosi lo scorso sabato sulle impegnative prove nei dintorni di Saluzzo e Bagnolo Piemonte. Per il duo targato B4R, la soddisfazione di aver raggiunto il podio con la loro Peugeot 205 GTi alla loro prima avventura nella nuova specialità, disputata, come da regolamento, nella media più alta. Un bell’incentivo per provare a bissare il risultato nel prossimo, ed ormai imminente, Rally Lana Storico.

“Risultato oltre le nostre aspettative”, esordisce Luca Maielli, “con anche un pre gara travagliato, e a tal proposito un grazie ad AutoSportItalia per averci risolto un problema! Un infinito grazie alla B4R per l’assistenza magnifica nelle figure di Andrea e Luca, con un grande, grandissimo grazie al mio “fratello” di equipaggio Giò, per il lavoro che ha dovuto sobbarcarsi in questa nuova avventura”. “È stato bello tornare alle gare con l’amico di sempre Luca”, gli fa eco Giovanni Gambino, “e cimentarci in una nuova ed impegnativa regolarità media. Inizio in sottotono per poi chiudere in recupero con un inaspettato terzo posto. Grazie ad AutoSportItalia per il supporto meccanico e alla nostra Scuderia B4R con Andrea e Luca per l’assistenza”.

Ma non c’è due senza tre in questo maggio corsaiolo, e per il sodalizio laniero è già tempo di dedicarsi al prossimo impegno, ovvero l’ottava edizione del Rally Il Grappolo, che si disputerà il prossimo fine settimana lungo le insidiose stradine nei dintorni di San Damiano d’Asti. Ad essere presente in gara sarà la navigatrice B4R Letizia Lebole, che torna a dettare le note a Fabio Racca, sulla MG Rover Racing Star 2.0-Plus griffata Alma Racing. Ad attenderli sei prove speciali, ovvero il doppio passaggio sulla Revigliasco il sabato sera, con anche l’ausilio dei fari supplementari, e le due prove da ripetersi di Villafranca e Ronchesio la domenica, per rispettivi 72,10 chilometri contro il cronometro.

A completare i 215,01 chilometri di gara, ci saranno i 142,91 di trasferimenti. “Siamo al via di questo secondo impegno in CRZ di zona 2”, ci racconta Letizia Lebole, “coppa a cui puntiamo quest’anno nella nostra classe. Per noi nuovo mezzo, sperando che tutto fili liscio, in una gara con prove belle e molto veloci. Cercheremo di sfruttare il vantaggio derivante dal fatto che queste sono le strade ed il rally di casa per Fabio. Naturalmente il divertimento non dovrà mancare, ma con un occhio al cronometro”.