Presentata la nuova Swift Hybrid, la nuova compatta di casa Suzuki - Foto e video Alessandro Bozzonetti per Newsbiella.it

Un fine settimana dedicato alla presentazione della nuova vettura che ha attirato molti partecipanti, tra curiosi e clienti.

La concessionaria ha messo a disposizione diverse attività e laboratori in stile giapponese.

Nuova Suzuki Swift è sempre stata uno dei prodotti più apprezzati dal pubblico italiano, utilitaria dallo stile iconico, carattere sportivo, guida intuitiva e motore rivoluzionario, con un occhio di riguardo alle emissioni e ovviamente ai consumi.

Questa vettura offre davvero il miglior rapporto qualità/prezzo. Disponibile in 3 diverse versioni cambio manuale o automatico, e come tutte le Suzuki anche con trazione integrale All grip.

Tutta la gamma Suzuki usufruisce degli incentivi statali rottamazione.

Quindi che aspetti? Lo staff di Auto Junior ti aspetta.

Ecco come lo staff di Auto Junior ha presentato l’Open Week End