Continuano al Vandorno di Biella i festeggiamenti per il 90° del gruppo Alpini. Venerdì 14 giugno è in programma CorriAmo, una corsa e camminata non competitiva di scena per le vie del paese.

Il ritrovo è nel piazzale davanti alla chiesa parrocchiale San Antonio del Vandorno, con partenza alle 19.30. Seguirà rinfresco a fina gara con premiazioni finali.