La visita al Museo Biellese degli Alpini è online grazie agli studenti del Bona, FOTO

Gli Alpini sezione Biella in collaborazione con l’IIS “E. Bona” svoltano e decidono di lanciarsi nel digitale. Obiettivo promuovere il Museo Biellese degli Alpini e lanciare l’adunata del 9/10/11 Maggio 2025. Gli studenti della classe terza I indirizzo Turismo hanno creato itinerari tematici spendibili nelle visite al museo in presenza e presto visibili sul sito in preparazione dalla sezione. Sito che verrà realizzato dalla quinta dell’indirizzo SIA dell’IIS “E. Bona”.

Il percorso è stato importante e ha condotto, in sinergia con il prof. Paolo Racchi, il presidente Marco Fulcheri e con l’indirizzo Turismo, a creare itinerari di visita tematici da mettere sul sito e giochi che potranno essere fruibili on line dai bambini. Il sito prenderà spunto dal cappello alpino, realizzato da sempre dal cappellificio Cervo, e rappresenterà lo spazio di incontro tra interessati, studenti, alpini e curiosi.

Quando sarà pubblicato on line, oltre ai concorsi indetti e la storia degli alpini raccontata per i più piccoli e i più grandi, ci sarà una sorpresa a 360° che renderà la sezione di Biella unica e innovativa. L’IIS “E. Bona” vuole ringraziare la Sezione A.N.A. di Biella e in particolare Marco Fulcheri per questa opportunità di collaborazione sperando che possa essere un punto di partenza per renderci tutti TUCC UN.