Rally & co, campionato italiano velocità fuoristrada al città di Sassello, i risultati

Seconda gara di campionato italiano velocità fuoristrada per i piloti e navigatori griffati Rally & co , andata in scena sulla impegnativa e storica pista (in provincia di Savona) per il 24° trofeo Citta' di Sassello.

Primi di Classe B2 e sesti assoluti sono arrivati al traguardo i valsesiani Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza che a bordo della loro Jeep td Proto hanno agguantato la vittoria di classe solo dopo la quinta ed ultima prova speciale ai danni dello sfortunato biellese Alberto Bonino. Tredicesimi assoluti e 3° di classe A1 (erano secondi dopo la ps 4) sulla Suzuki Vitara preparata in famiglia vedono l'arrivo Paolo Gazzetta e Francesco Foglia mentre dopo la disputa della prima tappa dopo la quale erano sesti assoluti, si sono ritirati (causa impegni a Biella) Alberto Gazzetta e Denis Cortese che ci tenevano comunque ad onorare la gara ed essere ai nastri di partenza anche se solo per due prove speciali sulla consueta Ford Fiesta Proto.