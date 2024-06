Calcio, alla Polizia Locale la Coppa del Fondo Tempia FOTO

Hanno creato perfino un nome di battaglia, “Domani polenta e cervo”, i giocatori della Polizia Locale di Biella per disputare la seconda edizione della Coppa del Fondo, il torneo benefico dedicato al Fondo Edo Tempia e ai suoi progetti che ha avuto luogo sabato 1 giugno sull’erba sintetica di corso 53° Fanteria. La scelta ha portato fortuna: il trofeo che hanno conquistato troverà spazio nella sede del comando in via Tripoli dopo il successo nel triangolare contro Polizia e vecchie glorie della Biellese. Ma hanno vinto anche i malati di tumore: la sottoscrizione alimentata dai giocatori delle tre squadre ha permesso a Vanes Galantin, prezioso regista come l’anno scorso della manifestazione, di consegnare una donazione di 570 euro che alimenterà i progetti del Fondo.

Sul campo la polizia locale, capitanata dal vicecomandante Marcello Portogallo e dal vicesindaco Giacomo Moscarola, ha prima battuto 6-3 i granata della questura, campioni nel 2023 e freschi vincitori del torneo degli enti in città, e poi ha replicato con il 6-2 sulle vecchie glorie della Biellese, rimontando da 0-2, che in precedenza avevano superato la Polizia 2-1. I bianconeri si sono consolati con due dei tre premi speciali: Francesco Lanza è stato eletto miglior giocatore, Marco Bagnalone miglior portiere. La coppa per il capocannoniere è andata ad Alessandro Ferrarotti della polizia locale. Ad arbitrare gli incontri ha pensato Pino Lopez che ha collaborato all’organizzazione con la sezione provinciale dell’Asc.

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato il questore Claudio Ciccimarra, quest’anno in borghese dopo essere stato tra i protagonisti in campo dell’edizione 2023, mentre il Fondo Edo Tempia era rappresentato dalla presidente Simona Tempia e da Anna Rivetti, la consigliera delegata alle attività sportive. «Ringrazio organizzatori e partecipanti per la loro generosità» ha detto Simona Tempia «e per aver testimoniato anche l’importanza di fare movimento per mantenersi in buona salute».