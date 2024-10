Riceviamo e pubblichiamo:

“Una grande e lunga buca rende pericoloso il transito in via Novellino Martino, a Chiavazza, numerose segnalazioni fatte, per ora nessuno è intervenuto. Resta un problema transitare con mezzi in quanto la buca è lunga e profonda, la strada non è larga, quindi si finisce dentro rovinosamente”.