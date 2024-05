Ancora maltempo per i prossimi giorni, è allerta gialla per temporali (foto di repertorio)

“Oggi pomeriggio una vasta saccatura polare, a cui è associata una circolazione chiusa in quota, scenderà verso sud, spostandosi dalle Isole Britanniche verso il Portogallo. La rapida discesa, unita all’approfondimento del minimo barico anche al suolo, determinerà sul Piemonte un marcato peggioramento del tempo. Oggi si attiveranno rovesci e temporali sparsi sulle Alpi occidentali, in successivo transito sulle pianure con piogge intense, locali grandinate e raffiche di vento, in generale attenuazione dalla sera”. Lo scrive Arpa Piemonte in una nota sul proprio sito.

E aggiunge: “Domani, dopo una mattinata caratterizzata da precipitazioni deboli sparse, il minimo ruoterà avvicinandosi al Mediterraneo occidentale e convoglierà sulla nostra regione flussi umidi sempre più intensi che daranno origine a piogge più diffuse e persistenti, con picchi forti e localmente a carattere temporalesco, dapprima sul settore occidentale e, dalla sera, sul Piemonte settentrionale. L’area di bassa pressione, bloccata nel suo moto verso est da un robusto promontorio anticiclonico, continuerà ad apportare forti flussi umidi meridionali anche mercoledì, con piogge e temporali diffusi localmente ancora forti o molto forti, in particolare sul Piemonte settentrionale”.

Alla luce di ciò il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali su tutte le pianure (zone I, L, M) e sui settori sudoccidentali (zone E, F) per la giornata di oggi, mentre per domani allerta gialla per rischio idrogeologico collegato alla persistenza delle precipitazioni, sui settori settentrionali (zone A, B) e pianura adiacente (I).