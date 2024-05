Forza Italia, a Biella si presentano i candidati comunali e regionali: presenti Gasparri e i ministri Pichetto e Zangrillo

Sarà presente anche il capogruppo dei senatori Maurizio Gasparri, assieme ai ministri Gilberto Pichetto Fratin e Paolo Zangrillo, alla presentazione dei candidati di Forza Italia al consiglio regionale e comunale di Biella. L'evento avrà luogo domani, alle 18, nei locali dell'Hotel Agorà di via Lamarmora di Biella. Tra gli ospiti figurano anche i parlamentari Roberto Pella e Roberto Rosso.

“Siamo onorati della loro partecipazione – sottolinea il segretario provinciale di Forza Italia Alessio Serafia – Sarà l'occasione per svelare i nomi dei nostri candidati, in gran parte giovani, con una forte componente femminile. Siamo soddisfatti della lista, saprà dare buoni risultati in vista della tornata elettorale. Verranno anche presentati i due candidati alla Regione, Lorenzo Leardi e Francesca Guabello”.