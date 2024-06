Rinaldo Chiola in Regione. Esperienza e competenza per cambiare marcia

Spirito di servizio e amore per il territorio, ecco cosa c'è alla base di un impegno che va avanti da oltre vent'anni. Rinaldo Chiola, oggi segretario del Partito Democratico Biellese e candidato al Consiglio Regionale, è stato prima Consigliere comunale a Biella, poi assessore con deleghe alle Politiche sociale, Istruzione ed edilizia scolastica, Politiche giovanili, Sport e Innovazione tecnologica. Classe 1971, è un consulente del lavoro, e tra gli incarichi amministrativi ha ricoperto anche quello di presidente di ATAP.



La candidatura regionale ha un intento ben preciso, che è quello di portare il Biellese fuori dall'isolamento e di rilanciare il territorio in vista delle tante sfide che il futuro ci riserva. Con un pizzico di ottimismo, ma anche con un bagaglio di esperienza e competenza acquisite nel tempo, Chiola sottolinea come il legame tra Regione Piemonte e territori debba essere solido e indissolubile.



Lo sviluppo economico-sociale del Biellese non può prescindere dal livello regionale, dal momento che le Regioni hanno la possibilità, grazie all'articolo 117 della nostra Costituzione, di incidere in maniera diretta sulla crescita dei diversi territori.



Sempre le Regioni rappresentano il fondamentale anello di congiunzione tra l'Europa e gli Enti locali. Un seggio in Consiglio regionale si traduce nella possibilità di portare a Palazzo Lascaris istanze e bisogni del Biellese.



Aver dedicato oltre vent'anni alla politica e all'amministrazione, ha permesso a Rinaldo Chiola di costruire reti ad ogni livello, da quello locale a quello nazionale, fino a Bruxelles. Sponde importanti per portare il suo contributo ai quattro punti essenziali del suo programma elettorale: Trasporti, Sanità, Lavoro e Ambiente.