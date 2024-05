Biella, “Strategie per arrivare a regole condivise”: l’incontro per genitori che affrontano la separazione.

Sabato 18 maggio alle ore 10 a Biella, presso Cascina Oremo, in Corso G. Pella 21 si terrà un incontro rivolto a genitori e adulti che stanno affrontando la separazione. È organizzato dal Centro per le Famiglie I.R.I.S. in collaborazione con il progetto Bi.lanciare.

L'incontro "Strategie per arrivare a regole condivise" sarà condotto dalla Dott.ssa Simona Rossin, psicologa e psicoterapeuta di Ge.co, il servizio del Centro famiglie rivolto ai genitori in situazione di separazione.

L’obiettivo è trovare uno spazio in cui condividere la fatica nel porre regole e dire dei no, soprattutto quando questa esigenza si scontra con la diversità dei punti di vista e con situazioni dove gli stessi punti di riferimento sono in conflitto. Si discuterà su quanto sia importante avere regole educative condivise da entrambi i genitori, pur essendo separati.

Come dice Crepet “le regole e i no sono come dei paracarri ai lati di una strada; sono dei punti di riferimento, non debbono cambiare di posizione, non possono decidere di esserci o non esserci”.

La relatrice proverà a cercare con i partecipanti strategie utili per il bene di figli e figlie e per poter essere genitori più sereni.

L’incontro è gratuito e si svolgerà in gruppo ristretto (max 20 partecipanti) per favorire un clima di ascolto e confronto.

NB: I genitori potranno portare anche i figli, che saranno coinvolti in attività educative, grazie allo spazio "SOS conciliazione" del progetto Bi.lanciare.

Il Centro per le famiglie del Consorzio I.R.I.S. si rivolge alle famiglie con figli dalla nascita all’adolescenza. Si compone di due servizi (pubblici e gratuiti):

- Patio: attività offerte: Sportello informa famiglie, colloqui individuali di sostegno per genitori e incontri di gruppo -“Conversazioni tra genitori” suddivisi per fasce di età dei figli;

- Ge.Co (Gestione del Conflitto per genitori in situazione di separazione) Attività offerte: mediazione familiare, sostegno psicologico individuale, gruppi di parola per figli di genitori separati (fascia 6-11 anni).

Bi.lanciare è un progetto innovativo voluto da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione Compagnia di San Paolo. Si rivolge a donne che vivono nel Biellese e hanno almeno un figlio o una figlia da 0 a 17 anni, offre gratuitamente consulenza qualificata sulla conciliazione tra vita e lavoro per scoprire: diritti, servizi al lavoro, formazione, percorsi per il proprio benessere, attività educative per i figli e tanto altro.