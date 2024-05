Volontariato: Necessario coinvolgere i giovani per tenere vive le associazioni sul territorio

Il volontariato rappresenta un'opportunità significativa per i giovani di contribuire alla società, acquisire competenze pratiche e sviluppare un senso di responsabilità civica. Le associazioni di volontariato offrono una vasta gamma di attività in cui i giovani possono impegnarsi, dalle iniziative ambientali alla tutela dei diritti umani, dall'assistenza ai più bisognosi ai progetti educativi.

Partecipare a un'associazione di volontariato permette ai giovani di entrare in contatto con persone di diverse fasce di età e background, arricchendo il loro bagaglio culturale e umano. Questa esperienza favorisce anche lo sviluppo di competenze trasversali come il lavoro di squadra, la leadership, la comunicazione e la gestione del tempo.

Inoltre, il volontariato può avere un impatto positivo sul percorso formativo e professionale dei giovani. Le esperienze di volontariato sono spesso considerate un valore aggiunto nei curricula, dimostrando l'impegno e la capacità di adattarsi a situazioni diverse. Per molti giovani, il volontariato rappresenta anche un'opportunità per esplorare nuove passioni e potenziali carriere.

Alcuni volontari dell'Antincendi Boschivi della Squadra Biella Orso hanno presenziato nel we con uno stand a Gli Orsi, per illustrare l'attività sul territorio a salvaguardia del patrimonio boschivo e per coinvolgere giovani che vogliano impegnare il tempo libero in favore di qualcosa di grande e meritevole. I giovani devono comprendere che preservare l'ambiente e l'ecosistema è l'unico lasciapassare per il futuro e dedicarsi al volontariato impegna e consente di rimettere in ordine le priorità dell'esistenza.