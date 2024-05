Biellesi in Italia grandi risparmiatori il 15,4 del reddito viene destinato al risparmio

Di solito le classifiche vengono pubblicate a fine anno, meta di giornali economici tra il Sole 24ore e Italia Oggi che sono pronti a dispensarci vademecum sulla qualità della vita in cui, a seconda di quelli che sono i parametri utilizzati, promuovono e bocciano le realtà provinciali. In questi giorni è stato l’Istituto Tagliacarne che con dati riferiti al 2022 ha stilato la classifica virtuale dei risparmiatori italiani. E così gli oculati, sensibili, programmatori, attenti italiani sul fronte del risparmio hanno un nome: sono gli abitanti di Biella che realizzano una performance addirittura doppia rispetto alla media nazionale, attestata sull’8,4 % con il 15,4. Staccati i vercellesi al 13,8 e gli astigiani al 13,1. Come al solito il disavanzo è tra le regioni del Nord Ovest e quelle del Sud. La propensione al risparmio fa delle formichine biellesi i campioni di questa speciale classifica, siamo quelli che guardano con più serenità al proprio futuro. Forse l’età e la saggezza derubricano questa classifica come quella di coloro guardano alla famiglia e alla continuità, insomma non siamo cicale. Un dato positivo o meglio un dato a cui dobbiamo guardare con estrema fiducia perché solo chi sa fare della programmazione a lunga gittata ha in mano il proprio futuro. Occorrerebbe una maggiore autostima ma li, se ci fosse una classifica, forse non saremmo tra i primi posti ed è su questo che dobbiamo lavorare, ma avendo messo da parte il vil denaro forse potremmo programmare dei corsi che ci aiutino ad aumentarla, in fin dei costi il risparmio serve anche a quello.