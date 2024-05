L'auto di Google Street View in ogni dove, in questi giorni anche nei nostri paesi e nelle frazioni più nascoste

Nell’epoca degli "interconnessi sempre" è facile trovare un’auto Google che è pronta a scandagliare anche gli angoli più remoti, mi viene in mentre frazione Morezzi di Masserano, di una provincia con tante valli come la nostra, in cui il possente automezzo traccia la presenza del super portale che ti trova l’impossibile rivo o via in cui tu prima o poi devi andare o andrai. Oggigiorno non si può più dire non trovo il posto oppure mi sono perso. Google ha tolto l’imprevedibilità, perché l’impostazione della ricerca potrà condurti a un altro mezzo di locomozione, ma il luogo recondito e secreto in cui giungere lo troverai per forza. Manca l’anonimato e forse la privacy va un po’ a farsi benedire per la gioia dei detective privati che sono in grado di trovare le tue tracce ovunque senza faticare troppo. Oggi un cellulare è il miglior cerca persone possibile, nulla sfugge al suo occhio e alla sua tracciabilità e sembrano lontani anni luce quando per telefonare a casa dovevi trovare il telefono a gettoni e fare incetta degli stessi mentre un sinistro suono ti annunciava la fine delle tue chiacchiere. Il cellulare ci ha dato confort e immediatezza ma forse ci ha tolto un alone di mistero anche nelle sperdute e profonde valli biellesi