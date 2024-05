Da Madrid a Casapinta in moto, attraversando l'Europa per creare ricordi per la vita

Sei amici, Gustavinio, Magro, Tincho, Ferchu, Vogue e Juli, appassionati di moto hanno deciso di intraprendere un viaggio epico attraverso l'Europa, visitando alcuni dei luoghi del continente. Il loro viaggio è iniziato a Madrid, in Spagna ed ha toccato diverse località in Francia, in Andorra, in Svizzera, in Liechtenstein, in Germania, in Austria e oggi arriveranno in Italia con tappa a Santhià e nel biellese, a Casapinta, dove incontreranno dei famigliari che si sono stabiliti qui da tempo, prima di riprendere la strada verso casa passando da Montecarlo per concludere il percorso da dove sono partiti, a Madrid. Lo scopo del viaggio? Lo scrivono nel loro blog: "Creare splendidi ricordi che dureranno tutta la vita".