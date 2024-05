Truffe e sicurezza digitale, a Valdilana sala gremita e tante domande alla Polizia FOTO

“E’ stata una serata di grande successo e non solo perché la sala era piena. E’ stata soprattutto l’attenzione dei partecipanti, le tante domande e la richiesta di altri incontri, a confermare il bontà dell’iniziativa”. Così Alice Ronchi commenta la serata dedicata sulla sicurezza digitale, organizzata dall’Auser Provinciale, svoltasi giovedì sera nella sala “Enzo Biagi” di Valle Mosso/Valdilana.

“Le forze dell’ordine hanno raccontato con professionalità e competenza pericoli e tranelli in cui possono cadere gli utenti sul web, non solo anziani - aggiunge Ronchi, di Auser -. Gli agenti di Polizia hanno anche raccontato, ovviamente in forma anonima, episodi di cronaca accaduti dalle nostre parti: con clienti truffati per migliaia di euro. Imponenti le cifre in questione e drammatiche le immagini e le vicende in cui tante persone si sono ritrovate coinvolte, anche non sprovvedute e giovani. In futuro? Speriamo proprio di poter organizzare altri eventi, compatibilmente con la disponibilità delle forze dell’ordine che svolgono questo meritorio servizio di informazione e di formazione”.