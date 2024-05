Parcheggio del Bellone, lavori a pieno ritmo: da lunedì chiude la parte interna

Proseguono a pieno ritmo i lavori al parcheggio del Bellone al Piazzo, e per consentire l'ultimazione degli intervenenti di riqualificazione dell'area, il parcheggio coperto chiuderà da lunedì 13 maggio per due settimane. Con la riapertura sarà completato il lavoro della parte bassa e resterà da finire esclusivamente l'intervento nella parte superiore.

Nel quartiere, dopo la situazione iniziale in cui gli abitanti avevano dato anche vita a un comitato, gli animi sembrano essersi abbastanza rasserenati, tutto sommato. "Credevamo che chiudesse tutta l'area e sarebbe stato un disastro - raccontano - . senza parcheggio esterno e interno sì che saremo stati in ginocchio. Adesso a parte il tempo che non è troppo clemente, di gente ne viene. Anche domenica con il Giro sono venute persone nei negozi. Speriamo che si continui così ed è tutto sommato una situazione sopportabile".

Il cantiere era stato aperto a febbraio. L'amministrazione aveva anche valutato un servizio navetta che però è stato scartato per i costi eccessivi rispetto all'utenza. La scelta per evitare di lasciare il borgo storico isolato era dunque stata quella di allungare gli orari di funzionamento della funicolare.

"Bè, diciamo che si ferma ancora ogni tanto - raccontano i residenti - , ma a parte qualche settimana fa che aveva chiuso prima creando disagi alle persone che erano venite su a cena, alla fine se si blocca la fanno ripartire subito e non ce ne accorgiamo quasi".

Il costo totale dell’intervento è di circa 435 mila euro e prevede la riqualificazione del parcheggio esterno, con un nuovo sistema a gradoni in terra armata, il rifacimento della pavimentazione con sistema drenante, l’introduzione di nuove barriere stradali, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, la regimazione e lo smaltimento delle acque e la tracciatura della segnaletica che delimiterà i posti auto.