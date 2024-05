Giacomo Moscarola assessore a Biella: territorio, sport e impiantistica

Il Giro d'Italia entra nel vivo, così come è tangibilmente vivido l'impegno che abbiamo voluto destinare proprio a questo evento così popolare e ben voluto da tutti gli italiani. In questi 5 anni di mandato abbiamo portato in città ben due tappe, con la preziosa collaborazione della Regione Piemonte. Nel 2021 la partenza del terzo appuntamento in linea (Biella-Canale), ben più recente l'arrivo ad Oropa nei 25 anni celebrativi della mitica impresa di Marco Pantani. L'entusiastica risposta del pubblico, dei media e della critica, non fa altro che rimarcare quanto meritato sia l'appellativo di Montagna Pantani. Una grande vetrina per la nostra città e per tutto il territorio biellese. Tante ore di diretta tv in oltre 200 paesi al mondo, centinaia di migliaia di appassionati sulle strade e milioni di euro di ricaduta sul territorio. È difficile avere due tappe del Giro in 5 anni? Si. Ma se si ha voglia di lavorare molto, se si ha credibilità e se si hanno ottimi rapporti istituzionali, non è un’impresa impossibile, come i fatti hanno dimostrato!

Non solo il ciclismo. La nostra visione, la mia in primis, ha sposato altri eventi top, finalizzando prestigiose partnership con Lega Volley per la finale di Supercoppa, al Biella Forum, dai grandi numeri: 4.000 persone nelle semifinali; 5.000 in finale. Con milioni di audience tv, streaming, social.

Avevo ampiamente anticipato che il Biella Forum, da annoso problema, sarebbe diventato un’opportunità! E questi eventi percorrono la strada che ho intrapreso per far diventare il nostro impianto una location polifunzionale per sport, musica, cultura, eventi, convention. Lo slogan è il solito: con il lavoro si ottengono sempre i risultati!

Quando mi sono insediato in Assessorato, il forum costava 250mila euro all’anno. Ora, dopo la completa riqualificazione, può diventare un impianto che porta reddito alla Città, sia in termini economici che di utilizzo! Costa sicuramente ancora qualcosa, ma la cifra è quantificabile in poche migliaia di euro. Stiamo lavorando per attrarre produzioni importanti, ed a quel punto... porterà guadagno! Il recente ballo dei Licei, concepito e sviluppato proprio al Forum, è l'esempio più tangibile che la poli-funzionalità ben si sposa con la struttura.

E che dire della serie A di calcio femminile, con lo stadio Pozzo quartiere generale delle Juventus Women. Portare la serie A è stato un grande risultato, non arrivato per caso, ma ottenuto con un grande lavoro svolto sul nostro stadio, grazie anche alla credibilità che sono riuscito ad ottenere in ambito sportivo, non solo a livello locale. Sono davvero contento di aver portato nella nostra Biella un'assoluta novità per il patrimonio sportivo cittadino. Una novità che ha portato per la nostra città, una bella visibilità nazionale. Questa è una delle tante dimostrazioni tangibili che il lavoro, se fatto con competenza, impegno e serietà, paga sempre! Per rimanere in tema, stiamo già sentendo il profumo in filodiffusione della colonna sonora della Champions League.

Uno stadio, il Pozzo, che in precedenza ha sposato il ritiro del Torino di serie A e le partite casalinghe dei Granata militanti in Primavera 1.

Insomma tanti eventi sportivi concepiti per far venire (e ospitare) gente a Biella, creando un indotto positivo. Siamo sulla buona strada. Ora occorre proseguire il cammino. Per farlo mi serve la vostra collaborazione. Rinnovatemi la vostra fiducia. Non è questione di etichette, ma di persone. Io ci sono.