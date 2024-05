La squadra Biella Orso degli Antincendi Boschivi ha ricevuto dalla Federazione Vigili del Fuoco volontari l'Attestato d'Onore quale riconoscimento per l'attività svolta dai volontari in supporto agli eventi in cui si è resa necessaria ed attuata una proficua collaborazione.

L'Ispettore provinciale Rodolfo Gilardi e il Legale Rappresentante Davide Veronio hanno ritirato il riconoscimento a nome di tutta la squadra.